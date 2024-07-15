Женщину пытались зарезать в Мангистау: в отношении полицейских начата проверка
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В отношении полицейских, принимавших участие в задержании мужчины, который нанес ножевые ранения своей супруге в Мангистау, проводится служебное расследование, пишет "Лада" со ссылкой на ДП региона.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заявили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором заметна женщина, лежащая возле супермаркета в селе Мангистау в Мангистауской области. По информации очевидцев, мужчина нанес ножевые ранения своей супруге.
Сейчас нападавший задержан. Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Позже врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили о состоянии пострадавшей девушки. У нее были зафиксированы проникающие колото-резаные раны брюшной стенки и грудной клетки слева.
Пострадавшей провели необходимые хирургические вмешательства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133888-zhenshchinu-pytalis-zarezat-v-mangistau-v-otnoshenii-policeyskih-nachata-proverka/