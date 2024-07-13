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Мужчина разозлился на замечания законной супруги и попал под статью в ЗКО

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Девушка с ссадинами на лице
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казталовском районном суде рассмотрено уголовное дело по факту нанесения побоев. Мужчину привлекли к общественным работам, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, в Казталовском районном суде рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.109-1 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).

"Согласно материалам дела, подсудимый, находясь в своем доме в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на замечания законной супруги, ударил ее рукой по лицу, причинив физическую боль", - рассказали в суде.

Экспертизой установлено, что у потерпевшей имеются ссадины и кровоподтеки на лице.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью, потерпевшая просила наказать его в соответствии с законом.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.109-1 УК РК с назначением ему наказания в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, который, как она утверждает, является якобы братом экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. В ДП Астаны пояснили, что по факту применения физической силы в отношении бывшего супруга женщины начато досудебное расследование.

Также сообщалось, что отец четверых детей среди ночи на почве ревности избил свою жену в Актюбинской области. Мужчине назначили уголовное наказание в виде привлечения к общественным работам на 80 часов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133519-muzhchina-razozlilsya-na-zamechaniya-zakonnoy-suprugi-i-popal-pod-statyu-v-zko/

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