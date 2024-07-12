Алматинца с 30 вейпами задержали полицейские
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В Алматы полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в продаже вейпов через закладки. При себе у него было 30 устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, полицейские Алматы в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий задержали горожанина.
По версии полиции, задержанный дистанционно продавал вейпы. При себе у него были 30 электронных вейпов.
Установлено, что так называемые заказы мужчина получал по интернету, сообщает ведомство. Смеси и вейпы он приобретал оптом также бесконтактным способом.
Запрещенный к продаже товар изъят. Действиям розничного реализатора будет дана правовая оценка, резюмирует полиция.
Добавим, сегодня в Акмолинской области начато первое досудебное расследование по факту продажи вейпов. Предпринимателю грозит штраф 200 МРП (до 738 400 тенге в 2024 году), общественные работы на срок до 200 часов либо арест на срок до 15 суток.
В МВД напомнили, что с 20 июня текущего года в Казахстане запрещен и криминализирован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Их производство, ввоз, продажа и распространение теперь влекут уголовную ответственность.
Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске также начали первое досудебное расследование по факту реализации "одноразок" после введения запрета. Кроме того, вейпы на 1,4 млн тенге изъяли в Павлодарской области.
А в Алматинской области полицейские конфисковали вейпы на 2 млн тенге - был выявлен канал продажи через мессенджер WhatsApp.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133312-almatinca-s-30-veypami-zaderzhali-policeyskie/