"Может быть использовано в военных целях": у россиянина конфисковали товар в Павлодаре

В Павлодаре россиянин пытался добиться отмены решения о конфискации у него майнингового оборудования, которое он приобрел без специальной лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Павлодаре рассмотрели два административных дела по факту экспорта майнингового оборудования без лицензии (ч.1 ст.463 КоАП РК).

"Майнинговое оборудование (майнинговый сервер для добычи биткоинов) по закону в области контроля специфических товаров относится к товарам двойного назначения, т.к. может быть использован и в военных целях", - отметили в суде.

В этой связи экспорт такого оборудования контролируется государством посредством получения специальной лицензии для обеспечения национальной безопасности.

"Гражданин РФ приобрел в Казахстане майнинговое оборудование на 4 млн тенге и пытался вывезти его за границу, не получив на это лицензию уполномоченных органов", - установил суд.

За эти действия россиянин райсудом был подвергнут административному взысканию - штрафу в 55 тыс. тенге с конфискацией майнингового оборудования.

Оплатив штраф, правонарушитель обжаловал в апелляции постановление суда в части конфискации. Просил ее отменить, вернуть конфискованный товар, обещая получить на него соответствующую лицензию.

"Майнинговое оборудование относится к специфическим товарам двойного назначения, экспорт которого контролируется в целях национальной безопасности. Россиянин оборудование приобрел только в целях экспорта, в Казахстане он не проживает, регистрации не имеет", - отметили в коллегии областного суда.

Учитывая изложенное, коллегия не нашла правовых оснований для отмены постановления суда первой инстанции в части конфискации. Поэтому жалоба оставлена без удовлетворения.

По тем же основаниям оставлено без изменения постановление по другому делу в отношении другого гражданина.

Постановления уже вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (553 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.