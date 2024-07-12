Фитнес-тренера из Алматы задержали в Кокшетау (видео)

В Кокшетау задержали фитнес-инструктора из Алматы по подозрению в распространении "бомб" с синтетическим наркотиком, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, очередное задержание акмолинские борцы с наркопреступностью провели в Кокшетау 9 июля.

"По информации оперативников, 40-летний мужчина специально прибыл в регион из Алматинской области, чтобы распространять наркотики путем закладок "бомб". В последующем эти "бомбы" используют другие наркозакладчики для распространения разовых доз. Таким образом, задержанный является своего рода поставщиком запрещенных веществ для наркокурьеров", - пояснили в МВД.

Стражи порядка установили, что мужчина арендовал в Кокшетау квартиру, в которой обнаружили часть запрещенного вещества.

"Во время задержания полицейские изъяли у фигуранта сверток и семь "бомб" с более 310 одноразовых доз. По месту временного проживания задержанного полицейские нашли еще более 400 граммов запрещенного вещества, а также сверток с гашишем и приспособления для расфасовки наркотических средств", - сообщили в ведомстве.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является 1 кг мефедрона.

"Сам же мужчина работает в Алматы фитнес-инструктором, а наркокурьером устроился, чтобы получить дополнительный заработок", - отметили в МВД.

По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование, на период которого фигурант задержан.

Ранее стало известно, что в Павлодаре полицейские из автомобиля горожанина изъяли 12 свертков с синтетическим наркотиком весов в общей сложности более 11 граммов. Мужчину подозревают в работе курьером-закладчиком.

А в Алматинской области в гараже частного дома полицейские обнаружили нарколабораторию, которая является уже десятой по счету, найденной с начала этого года. Правоохранители изъяли более 200 г мефедрона и свыше 1,5 кг прекурсоров, а также нашли кусты конопли.