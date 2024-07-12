Под статью попал продавец вейпами в Акмолинской области

Первое досудебное расследование по факту продажи вейпов начато в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Предпринимателю грозит арест до 15 суток или штраф.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Акмолинской области начато первое досудебное расследование по факту продажи вейпов.

"Предпринимателю грозит штраф 200 МРП (до 738 400 тенге в 2024 году), общественные работы на срок до 200 часов либо арест на срок до 15 суток. Департамент полиции Акмолинской области призывает предпринимателей, ранее занимавшихся реализацией таких товаров, переориентировать свой бизнес и не нарушать закон", - сообщили в полиции.

В МВД напомнили, что с 20 июня текущего года в Казахстане запрещен и криминализирован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Их производство, ввоз, продажа и распространение теперь влекут уголовную ответственность.

Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске также начали первое досудебное расследование по факту реализации "одноразок" после введения запрета. Кроме того, вейпы на 1,4 млн тенге изъяли в Павлодарской области.

В Алматинской области полицейские конфисковали вейпы на 2 млн тенге - был выявлен канал продажи через мессенджер WhatsApp.