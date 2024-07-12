Под статью попал продавец вейпами в Акмолинской области
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Первое досудебное расследование по факту продажи вейпов начато в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Предпринимателю грозит арест до 15 суток или штраф.
По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Акмолинской области начато первое досудебное расследование по факту продажи вейпов.
"Предпринимателю грозит штраф 200 МРП (до 738 400 тенге в 2024 году), общественные работы на срок до 200 часов либо арест на срок до 15 суток. Департамент полиции Акмолинской области призывает предпринимателей, ранее занимавшихся реализацией таких товаров, переориентировать свой бизнес и не нарушать закон", - сообщили в полиции.
В МВД напомнили, что с 20 июня текущего года в Казахстане запрещен и криминализирован оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Их производство, ввоз, продажа и распространение теперь влекут уголовную ответственность.
Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске также начали первое досудебное расследование по факту реализации "одноразок" после введения запрета. Кроме того, вейпы на 1,4 млн тенге изъяли в Павлодарской области.
В Алматинской области полицейские конфисковали вейпы на 2 млн тенге - был выявлен канал продажи через мессенджер WhatsApp.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133078-nachato-pervoe-rassledovanie-po-veypam-v-kazahstane-prodavcu-grozit-lishenie-svobody/