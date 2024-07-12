Отец четверых детей среди ночи на почве ревности избил свою жену в Актюбинской области

Пьяный житель Актюбинской области нанес супруге побои. Теперь мужчина трудится на общественных работах и имеет запрет на употребление алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, семейно-бытовой конфликт произошел в конце июня после того, как супруги вместе посетили дом соседа. У него в гостях мужчина выпивал алкогольные напитки.

"Вернувшись домой уже пьяным, отец четверых детей среди ночи на почве ревности несколько раз ударил жену кулаком", - рассказали в МВД.

По данному факту полиция незамедлительно возбудила уголовное дело, мужчину взяли под стражу. Кроме того, в отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт причинения легкого вреда здоровью.

В суде 46-летний обвиняемый свою вину полностью признал, а потерпевшая выразила намерение в дальнейшем развестись с супругом.

"Женщина сообщила, что подобная ситуация у них не первая, однако ранее в полицию она не обращалась", - отметили в ведомстве.

Приговором суда за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей жене мужчина был признан виновным. Ему назначили уголовное наказание в виде привлечения к общественным работам на 80 часов.

Также мужчину предупредили, что в случае уклонения от наказания оно будет заменено на арест. Учитывая, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, суд запретил подсудимому употребление алкогольных напитков сроком на три месяца.

В настоящее время мужчина поставлен на профилактический учет полиции и взят на особый контроль.

Отметим, что по ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее стало известно, что бывшего мужа жительницы Алматинской области подозревают в ее похищении. Женщина, у которой четверо детей, перестала выходить на связь с родными. По их мнению, экс-супруг силой увез ее в Шымкент.