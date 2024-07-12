Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отец четверых детей среди ночи на почве ревности избил свою жену в Актюбинской области

Опубликовано:

Домашнее насилие
Мужчина угрожает жене. Иллюстративное фото: deeepblue / Getty Images

Пьяный житель Актюбинской области нанес супруге побои. Теперь мужчина трудится на общественных работах и имеет запрет на употребление алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, семейно-бытовой конфликт произошел в конце июня после того, как супруги вместе посетили дом соседа. У него в гостях мужчина выпивал алкогольные напитки.

"Вернувшись домой уже пьяным, отец четверых детей среди ночи на почве ревности несколько раз ударил жену кулаком", - рассказали в МВД. 

По данному факту полиция незамедлительно возбудила уголовное дело, мужчину взяли под стражу. Кроме того, в отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт причинения легкого вреда здоровью.

В суде 46-летний обвиняемый свою вину полностью признал, а потерпевшая выразила намерение в дальнейшем развестись с супругом.

"Женщина сообщила, что подобная ситуация у них не первая, однако ранее в полицию она не обращалась", - отметили в ведомстве.

Приговором суда за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей жене мужчина был признан виновным. Ему назначили уголовное наказание в виде привлечения к общественным работам на 80 часов.

Также мужчину предупредили, что в случае уклонения от наказания оно будет заменено на арест. Учитывая, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, суд запретил подсудимому употребление алкогольных напитков сроком на три месяца.

В настоящее время мужчина поставлен на профилактический учет полиции и взят на особый контроль.

Отметим, что по ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее стало известно, что бывшего мужа жительницы Алматинской области подозревают в ее похищении. Женщина, у которой четверо детей, перестала выходить на связь с родными. По их мнению, экс-супруг силой увез ее в Шымкент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133027-otec-chetveryh-detey-sredi-nochi-na-pochve-revnosti-izbil-svoyu-zhenu-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie