Беременную женщину осудили за обман родных и друзей на 43 млн тенге в Экибастузе

Беременную жительницу Экибастуза обвинили в присвоении 43 млн тенге путем обмана родных и близких на недвижимости и тендерах, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Всего в деле в период с 2022 по 2023 годы фигурируют шесть эпизодов с многомиллионным ущербом.

Уголовное дело в суде рассмотрели по п.2 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

"Реализуя преступные намерения, подсудимая предлагала своим родственникам и друзьям приобрести через своих знакомых квартиры и дома, а также получить прибыль от участия в тендерах. Получив таким образом денежные средства на общую сумму свыше 43 млн тенге, она потратила их на свои нужды", - установил суд.

Никто из потерпевших ни прибыли от тендеров, ни жилья не получил. На судебном заседании подсудимая свою вину в содеянном признала в полном объеме и в содеянном раскаялась.

Также вина женщины была доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

"Содеянное относится к категории тяжких преступлений и за его совершение законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы", - отметили в суде.

Подсудимая на сегодняшний день беременна, при этом у нее четверо детей, один из которых инвалид. Учитывая обстоятельства, суд решил назначить минимальное наказание, а именно 5 лет лишения свободы.

К слову, в суде подчеркнули, что предоставить отсрочку отбывания наказания было невозможно, поскольку преступления совершались длительное время, а ущерб не был возмещен. К тому же потерпевшие - друзья и родственники подсудимой, настаивали на лишении свободы. Ее дети останутся с отцом.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Ранее стало известно, что жители Талдыкоргана отдали около 24 млн тенге мошеннику за "помощь с жильем". Он действовал в ЖКХ и ЦОНах города, обращаясь к людям, у которых возникали проблемы с покупкой недвижимости. За свои "услуги" мужчина брал сумму в размере от 400 тыс. до 3 млн тенге.