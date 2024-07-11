Обвиняемый в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой отказался ехать в суд в Павлодаре

Подсудимого по делу 7-летней Миланы Давыдовой конвой сегодня не смог привезти в суд. Мужчина отказался участвовать в очередном заседании, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Более месяца ожидалось возобновление заседаний по делу. Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области должны были перейти к прениям сторон.

Однако конвой смог доставить на слушание только обвиняемую - мать Миланы Давыдовой. Второй подсудимый отказался ехать.

"Суд, совещаясь на месте, постановляет об отложении судебного заседания, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает рассмотрение дела в отсутствие подсудимого, содержащегося под этапом. Имеются сведения о том, что он отказался от участия в судебном заседании", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.

На слушании стало известно, что обвиняемый написал заявление с просьбой перенести заседание из-за смерти своей матери. Узнал он об этом недавно. Участники судебного процесса в итоге отнеслись к просьбе с пониманием.

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы школьница вышла из дома, но так и не вернулась.

К поискам ребенка было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания.

26 марта 2024 года прошло предварительное слушание по делу, где прокурор озвучил жуткие подробности гибели ребенка. В частности, сообщалось, что девочка застала мать с другим мужчиной в момент интимной близости.

8 апреля приступили к главному судебному разбирательству, где стало известно, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. При этом свою вину он не признал.

12 апреля при допросе подсудимых они стали перекладывать вину в смерти ребенка друг на друга.