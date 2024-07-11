"Перечислял деньги на счета знакомых": бухгалтера осудили в Кызылординской области

В Кызылординской области осудили бухгалтера клуба, который обвинялся в мошенничестве и присвоении вверенного имущества с ущербом 5,1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого по п.3 ч.2 ст.189 и ч.1 ст.190 УК РК рассматривалось в Аральском районном суде.

"Подсудимый, занимая должность бухгалтера сельского клуба, в период с апреля по ноябрь 2023 года перечислял средства на расчетные счета своих знакомых, тем самым присвоил вверенное ему чужое имущество с использованием служебного положения", - установил суд.

В результате государству был причинен ущерб на сумму 2 759 798 тенге.

"Кроме того, подсудимый совершил хищение чужого имущества путем мошенничества, то есть злоупотребляя доверием, причинил гражданке ущерб на сумму 2 426 000 тенге", - добавили в суде.

Преступные действия бухгалтера доказывались его частично признательными показаниями, заключением государственного аудита, заключениями экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами очных ставок, документами кассовых ордеров, квитанциями и совокупностью других доказательств по делу.

Приговором суда его признали виновным. На основании ч.2 ст.58 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим мужчине окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 2 года.

Также он привлечен к принудительному труду, определяемому местным исполнительным органом, на 100 часов в год.

Причиненный материальный ущерб взыскан в пользу потерпевших.

Добавим, что по п.3 ч.2 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В соответствии с ч.2 ст.58 УК РК если совокупность уголовных правонарушений включает в себя только уголовные проступки, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательный размер наказания в виде штрафа не может превышать 400 МРП (1 476 800 тенге), а окончательный срок наказания в виде привлечения к общественным работам или ареста - 400 часов или 50 суток соответственно.