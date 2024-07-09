Как сообщает информационный медиапортал ведомства, при отработке увеселительных заведений выявлена незаконная деятельность 26 охранников без соответствующих документов. "При проверке охранных постов были обнаружены и изъяты самодельные дубинки, складной перочинный нож, две резиновые палки марки "Таран", - отметили в МВД. В отношении всех охранников собран первоначальный материал для направления в ДГД по ЗКО с целью принятия соответствующих мер. Кроме того, при проверке одного из заведений служебной собакой был обнаружен ZIP-пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. По данному факту начато расследование. "Составлено 14 административных протоколов в отношении посетителей и администраторов заведений за употребление и оказание услуг кальяна в общественном месте", - сообщили в ведомстве. Были выявлены девять несовершеннолетних, которые находились в увеселительных заведениях, также двое из них работали там в качестве официантов и барменов. В отношении родителей и администраторов заведений было составлено 10 административных протоколов. Также при отработке выявлены подучетные службы пробации Уральска - двое человек находились в качестве посетителей и двое в ночное время работали незаконно барменами и официантами в данных заведениях. Кроме того, из числа лиц, находящихся в списке призывников на воинскую службу, замечены двое призывников, которых доставили в Департамент по делам обороны ЗКО. "Работа в данном направлении будет продолжена", - подчеркнули в МВД. Ранее полиция Алматы проверила спальные районы города и обнаружила более 40 иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Планируется наказать и работодателей, которые незаконно сотрудничали с иностранными гражданами. А сотрудники УП Павлодара провели рейды по дачам. Обход проходил с целью пресечения преступлений, соблюдения миграционного законодательства, поиска находящихся в розыске, а также лиц без определенного места жительства.