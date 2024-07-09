Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию продолжают поступать видео нарушений ПДД. "Так, в минувшие выходные поступила видеозапись, где водитель автомашины Chevrolet Cobalt допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, а второй водитель проигнорировал действие дорожного знака "Стоп", - отметили в ведомстве. Полицией установлено, что данный факт имел место на улице Лермонтова в Павлодаре. "Оба водителя установлены и привлечены к административной ответственности. Наложены штрафы", - пояснил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков. Ранее стало известно, что в Павлодаре наказали водителей "ревущих" авто. Очередной рейд по таким машинам сняли на видео сотрудники батальона патрульной полиции. Всем водителям шумных автомобилей, помимо штрафа, выдали требование об устранении нарушения и изъяли госномера. Также в Павлодаре водителя привлекли к ответственности за нечитаемый номерной знак и обязали выплатить штраф. В городе с начала года за аналогичное нарушение наказали 350 водителей.