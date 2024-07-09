"Установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 000 000 тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию", - сообщается в официальном Telegram-канале АФМ. В ведомстве рассказали, что в ходе следственных действий подозреваемый был задержан с поличным при получении денежных средств. "Размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов", - добавили в АФМ. Досудебное расследование продолжается. В соответствии с требованиями ст.201 УПК РК иные сведения в ведомстве не разглашают. Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании начальника госпиталя Департамента полиции Северо-Казахстанской области. В пресс-службе ДП региона пояснили, что управлением собственной безопасности ведется досудебное расследование по факту превышения власти или должностных полномочий. Также в Таразе за хищение 12 млн тенге осуждена руководитель частного детского сада. Как установили в прокуратуре, бюджетные средств выделялись на подушевое финансирование дошкольной организации. Глава учреждения получала деньги за детей, которые фактически не посещали садик. Приговором суда она получила 4 года лишения свободы.