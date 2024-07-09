Как подчеркивается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в работе по выявлению и пресечению групповых вымогательств особое внимание уделяется молодежной среде - по тем причинам, что такого рода преступления сопровождаются особой дерзостью, наглостью, а в ряде случаев имеют определенный общественный резонанс. "В области Ұлытау сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, которые совершали вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа. При этом насильственные действия записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства. Уголовные дела по фактам вымогательства и хулиганства направлены в суд", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс. В мае этого года УБОП ДП Павлодарской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, которые занимались вымогательствами у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших, как сообщает МВД, вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы. Следует отметить, что вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев, как отмечают в МВД, в результате издевательств и физического насилия 22-летнего парня довели до попытки самоубийства. При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ранее в феврале этого года сообщалось, что полицейские провели задержания в шести регионах страны. Под арест взяты предполагаемые члены молодежных группировок. Так, согласно данным полицейских, в Шымкенте был выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов с целью вымогательства. В Алматинской области жители в возрасте до 23 лет заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них деньги. В Павлодарской области задержаны молодые люди, которых подозревают в том, что они заставляли людей оформлять на себя кредиты, а после – отбирали у них деньги и товары. Также по подозрению в вымогательстве задержали молодых людей в Павлодарской, Акмолинской областях и области Абай. А в мае студента осудили за покушение на убийство в Караганде. Причиной конфликта с применением холодного оружия стало то, что с ним не поздоровались. Подсудимому окончательно назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.