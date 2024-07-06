Отмечается, что автор ролика также возмутилась наличию фекалий, которыми, по ее информации, были усеяны затворки морозильной камеры. Исполняющий обязанности руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Нурлан Шыракбаев прокомментировал произошедшее корреспондентам издания. По словам санэпидимиолога, на руководство гипермаркета будет наложен штраф согласно части 1 статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека). На субъектов крупного предпринимательства налагается штраф в сумме около 6 млн тенге. Напомним, в прошлом году в Актау из-за травли насекомых в жилом доме произошла трагедия. Двое малышей скончались после травли клопов. А в больницу попали мать и еще двое детей. Спустя неделю в городе произошел похожий случай - в результате травли клопов пострадали двое взрослых и трое детей. К счастью, на этот раз все остались живы. Специалисты выяснили, что обработка квартиры проводилась серной шашкой, которую хозяин квартиры приобрел на рынке.