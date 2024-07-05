Как сообщает пресс-служба ведомства, в ДП Павлодарской области поступило видео нарушения ПДД, где водитель допустила управление транспортным средством с нечитаемым государственным регистрационным номерным знаком. "Полицией установлено, что факт имел место по улице Жусупа в Павлодаре. Водитель автомашины установлена и привлечена к административной ответственности, наложен штраф", - рассказал командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков. Отмечается, что в областном центре только с начала года за аналогичное нарушение привлечено 350 водителей. Добавим, что по ч.1 ст.590 КоАП РК управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). Ранее в Жамбылской области полицейские задержали водителя, который за несколько месяцев нарушил ПДД почти на 2,5 млн тенге, кроме того, ездил с фальшивыми номерами. Его лишили водительских прав, а автомобиль забрали на штрафстоянку.