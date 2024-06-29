Видео поделился в TikTok блогер Шакарим Абдоллаев. На кадрах можно заметить надписи "Атырау", "Казахстан" и "Шымкент", выцарапанные на малых архитектурных формах. Причем сделано это было совсем недалеко от центра американского города. "Писать свое имя на камне, ну что за глупость? Понятное дело, ты хочешь остаться в истории, оставить свой след, но для этого есть множество других способов! Давайте не будем порочить имя нашего казахского народа, а продолжим ходить спокойно, братья мои", – призвал блогер. Источник видео: Шәкәрім Абдоллаев \/ TikTok В июне мы рассказывали о как минимум трех случаях вандализма, произошедших в Казахстане. Так, 27 июня мы писали о том, что в Актобе вандалы разгромили музей авиационной техники под открытым небом, который даже не успели официально открыть. За неделю до этого в Астане наказали 71-летнего мужчину, который разбил лобовое стекло чужой машины в Астане. А еще чуть раньше сообщалось о трех молодых парнях, которые разрисовали сцену в Костанайской области и получили штраф.