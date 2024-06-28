"Мошенничество с участием должностных лиц акимата и ДКНБ": задержан подозреваемый

В Бишкеке задержали казахстанца, который с прошлого года находился в розыске. Он подозревается в хищении госимущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП города Алматы гражданин У., находившийся в розыске с 2023 года.

"Он подозревается в хищении государственного имущества в виде трех домов и двух квартир, ранее конфискованных по приговору суда.

Мошенничество совершено с участием должностных лиц акимата и ДКНБ по городу Алматы путем реализации недвижимого имущества подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения установленных торгов", – сообщили в ведомстве.

При этом 14 июня после задержания гражданина У. в Бишкеке он сообщил сотрудникам МВД Республики Кыргызстан о готовности к добровольному возвращению на родину по упрощенным процедурам.

В тот же день при координации прокуратуры Алматы в сопровождении сотрудников Антикора задержанного доставили в Алматы.

Сейчас проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Также вчера сообщалось, что подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали из Кореи в Астану.

А в середине июня предполагаемую участницу организованной группы экстрадировали из Молдовы в Казахстан.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.