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Актюбинка лишилась звания подполковника полиции из-за дела о хищении 84 млн тенге

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Пачка денег
Деньги. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy / Getty Images

В Актобе суд вынес приговор в отношении двух сотрудниц управления специализированной службы охраны - главбуха и начальника отдела кадров, обвиняемых в хищении 84 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в хищении вверенного имущества в особо крупном размере рассмотрели в суде №2 Актобе.

"Подсудимые, будучи главным бухгалтером и начальником отдела кадров, с 2017 по 2022 годы, являясь должностными лицами, используя свое служебное положение, в группе лиц по предварительному сговору, составляли фиктивные приказы. Путем подлога приказов они увеличивали суммы премий, а в отдельных случаях действовали вовсе без составления приказов.

Подсудимые подготавливали электронные счета на оплату путем внесения в них заведомо ложных сведений и направляли их в казначейство для перечисления денежных средств им самим, сотрудникам и гражданским служащим УССО, вводя которых в заблуждение, просили обналичить и вернуть деньги", - установил суд.

Общая сумма хищения составила 84 млн тенге. Причем, по версии следствия, глава отдела кадров своими действиями способствовала главному бухгалтеру в совершении преступления.

Подсудимые вину не признали.

"Вина подсудимых была достоверно установлена показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями специалиста и экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела", - отметили в суде.

Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств установлено не было. В качестве отягчающих обстоятельств для начальника отдела кадров суд признал нарушение ею принятой присяги.

Приговором суда главный бухгалтер признана виновной по п.2 ч.4 ст.189 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Суд переквалифицировал действия второй подсудимой на ч.5 ст.28 - п.2 ч.4 ст.189 УК, поскольку она не является субъектом уголовного правонарушения и своими действиями осуществила пособничество главному бухгалтеру в присвоении и растрате вверенного ей чужого имущества", - говорится в сообщении суда.

В итоге начальнику отдела кадров назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также ее лишили звания подполковника полиции. 

"С подсудимых в солидарном порядке в пользу ГУ "Управление специализированной службы охраны Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" постановлено взыскать сумму материального ущерба", - подчеркнули в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В соответствии с ч.5 ст.28 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125845-aktyubinka-lishilas-zvaniya-podpolkovnika-policii-iz-za-dela-o-hishchenii-84-mln-tenge/

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