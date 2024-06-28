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"Никто не приглашал": казахстанец неудачно зашел в гости и получил штраф

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Расстроенный мужчина сидит на скамейке
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

В Жамбылской области мужчину наказали за умышленное повреждение чужого имущества - у местной жительницы оказался сломан забор после его посещения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ч.1 ст.147-1 КоАП (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) рассматривалось Мойынкумским районным судом.

"В мае 2024 года мужчина, сломав нижнюю часть забора, вошел в дом гражданки, пояснив свои действия тем, что его позвал старший сын потерпевшей на ночевку, однако выяснилось, что его никто не приглашал", - установил суд.

В суде мужчина свою вину полностью признал и указал, что сожалеет о содеянном.

"Потерпевшая подтвердила указанные обстоятельства и сообщила, что в связи с возмещением материального ущерба претензий не имеет", - отметили в суде.

Постановлением суда гражданина признали виновным. На него наложен административный штраф на сумму 73 тыс. тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

А житель Акмолинской области пригласил к себе в гости знакомую, которая угостила его спиртным и даже привезла на автомобиле в Кокшетау. После этого мужчина обнаружил у себя кредит на 2 млн тенге и обратился в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125506-nikto-ne-priglashal-kazahstanec-neudachno-zashel-v-gosti-i-poluchil-shtraf/

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