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Иностранцев задержали в Павлодарской области

Опубликовано:

Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: gov.kz

Стражи порядка ищут иностранцев, находящихся в Павлодарской области с нарушением миграционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 20 июня на территории Павлодарской области проводится ОПМ "Правопорядок".

В эти дни полицейские проводят мероприятия по выявлению иностранцев, находящихся на территории области с нарушением миграционного законодательства Казахстана.

"Мобильными группами отработаны строительные объекты, предприятия, частные строительные участки, организации, индивидуальные предприниматели", - отметил начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

Так, на одном из строительных объектов Павлодара задержан гражданин Узбекистана, который без разрешительных документов осуществлял незаконную трудовую деятельность в качестве разнорабочего.

"На стационарном посту "Бекет" близ поселка Шидерты полицией выявлен факт незаконного пребывания и осуществления трудовой деятельности в нарушение миграционного законодательства тремя гражданами Узбекистана. Иностранцы работали водителями на грузовых автомобилях", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы и переданы в суд. По постановлению Экибастузского городского суда один иностранец был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф и административный арест на двое суток.

В отношении двоих иностранцев было применено взыскание в виде административного штрафа в размере 25 МРП (92 300 тенге).

По итогам пяти дней мероприятия сотрудники миграционной службы выявили 489 различных административных правонарушений, из них за нарушение правил пребывания в Казахстане привлекли ответственности 41 иностранного гражданина.

За неуведомление о прибытии иностранцев наказали 27 принимающих лиц, а за осуществление незаконной трудовой деятельности привлечены 16 иностранцев и 6 работодателей.

Кроме этого, в суды направлены 29 административных материалов по факту нарушения иностранными гражданами законодательства Казахстана, по результатам рассмотрения в отношении одного гражданина принято решение о выдворении из страны в принудительном порядке.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное на поддержание должного общественного порядка, предупреждение, пресечение преступлений, продолжится до 30 июня этого года.

Ранее в Павлодарской области стражи порядка задержали 14 иностранных граждан, которые, по данным полиции, незаконно трудились разнорабочими на стройке и заводе. На них составили административные протоколы за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции.

А в полях вблизи Аксу полицейские обнаружили граждан Узбекистана, незаконно ведущих трудовую деятельность. Всех выдворили за пределы Казахстана, а работодатель получил штраф более 100 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125125-inostrancev-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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