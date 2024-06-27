Иностранцев задержали в Павлодарской области
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Стражи порядка ищут иностранцев, находящихся в Павлодарской области с нарушением миграционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с 20 июня на территории Павлодарской области проводится ОПМ "Правопорядок".
В эти дни полицейские проводят мероприятия по выявлению иностранцев, находящихся на территории области с нарушением миграционного законодательства Казахстана.
"Мобильными группами отработаны строительные объекты, предприятия, частные строительные участки, организации, индивидуальные предприниматели", - отметил начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.
Так, на одном из строительных объектов Павлодара задержан гражданин Узбекистана, который без разрешительных документов осуществлял незаконную трудовую деятельность в качестве разнорабочего.
"На стационарном посту "Бекет" близ поселка Шидерты полицией выявлен факт незаконного пребывания и осуществления трудовой деятельности в нарушение миграционного законодательства тремя гражданами Узбекистана. Иностранцы работали водителями на грузовых автомобилях", - рассказали в ДП Павлодарской области.
В отношении всех нарушителей составлены административные материалы и переданы в суд. По постановлению Экибастузского городского суда один иностранец был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф и административный арест на двое суток.
В отношении двоих иностранцев было применено взыскание в виде административного штрафа в размере 25 МРП (92 300 тенге).
По итогам пяти дней мероприятия сотрудники миграционной службы выявили 489 различных административных правонарушений, из них за нарушение правил пребывания в Казахстане привлекли ответственности 41 иностранного гражданина.
За неуведомление о прибытии иностранцев наказали 27 принимающих лиц, а за осуществление незаконной трудовой деятельности привлечены 16 иностранцев и 6 работодателей.
Кроме этого, в суды направлены 29 административных материалов по факту нарушения иностранными гражданами законодательства Казахстана, по результатам рассмотрения в отношении одного гражданина принято решение о выдворении из страны в принудительном порядке.
Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное на поддержание должного общественного порядка, предупреждение, пресечение преступлений, продолжится до 30 июня этого года.
Ранее в Павлодарской области стражи порядка задержали 14 иностранных граждан, которые, по данным полиции, незаконно трудились разнорабочими на стройке и заводе. На них составили административные протоколы за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции.
А в полях вблизи Аксу полицейские обнаружили граждан Узбекистана, незаконно ведущих трудовую деятельность. Всех выдворили за пределы Казахстана, а работодатель получил штраф более 100 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125125-inostrancev-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/