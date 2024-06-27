Акмолинец пригласил в гости знакомую и оказался должен 2 млн тенге

Житель Акмолинской области после прихода в гости знакомой, которая угостила его спиртным, обнаружил у себя кредит на 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 июня в отдел полиции Зерендинского района с заявлением о мошенничестве обратился местный житель.

"Мужчина сообщил, что ранее знакомая женщина оформила на его имя кредит в банке на сумму 2 млн тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Об образовавшейся задолженности потерпевший узнал от родственницы, которой позвонили банковские работники.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 48-летняя жительница Кокшетау, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности.

По показаниям потерпевшего, в декабре 2023 года, находясь у него в гостях, женщина угостила заявителя спиртным и привезла на автомашине в областной центр.

"В Кокшетау женщина предложила потерпевшему оформить якобы совместный кредит в одном из филиалов банка. От него, по словам знакомой, требовалось лишь присутствие и одно селфи. Однако позже злоумышленница сообщила заявителю, что банковский кредит им не одобрили", - пояснили в ДП региона.

По данному факту отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.190 УК РК (Мошенничество).

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Отметим, что по ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А жительница области Жетісу оформила на друга семьи кредиты на сумму свыше 1 млн тенге. Каждый раз, когда мужчина приходил к семье в гости, женщина под разными предлогами брала его смартфон и оформляла новые займы, за что вскоре предстала перед судом.