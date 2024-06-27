Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинец пригласил в гости знакомую и оказался должен 2 млн тенге

Опубликовано:

Женщина наливает алкоголь в стакан
Женщина наливает алкоголь. Иллюстративное фото: kosobu / Getty Images

Житель Акмолинской области после прихода в гости знакомой, которая угостила его спиртным, обнаружил у себя кредит на 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25 июня в отдел полиции Зерендинского района с заявлением о мошенничестве обратился местный житель.

"Мужчина сообщил, что ранее знакомая женщина оформила на его имя кредит в банке на сумму 2 млн тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Об образовавшейся задолженности потерпевший узнал от родственницы, которой позвонили банковские работники.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 48-летняя жительница Кокшетау, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности.

По показаниям потерпевшего, в декабре 2023 года, находясь у него в гостях, женщина угостила заявителя спиртным и привезла на автомашине в областной центр.

"В Кокшетау женщина предложила потерпевшему оформить якобы совместный кредит в одном из филиалов банка. От него, по словам знакомой, требовалось лишь присутствие и одно селфи. Однако позже злоумышленница сообщила заявителю, что банковский кредит им не одобрили", - пояснили в ДП региона.

По данному факту отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.190 УК РК (Мошенничество).

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Отметим, что по ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

А жительница области Жетісу оформила на друга семьи кредиты на сумму свыше 1 млн тенге. Каждый раз, когда мужчина приходил к семье в гости, женщина под разными предлогами брала его смартфон и оформляла новые займы, за что вскоре предстала перед судом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125086-akmolinec-priglasil-v-gosti-znakomuyu-i-okazalsya-dolzhen-2-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie