Казахстанец умер после падения с высоты собственного роста

В Алматинской области апелляция пересмотрела обвинение в отношении 15-летнего подростка и установила, что он причинил смерть по неосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 26 июня апелляционная судебная коллегия рассмотрела уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК).

"25 июня прошлого года 15-летний подсудимый около семи часов вечера, находясь перед зоной отдыха в Қонаеве, в ходе конфликта нанес потерпевшему один удар кулаком правой руки в область челюсти. От удара последний упал на землю и потерял сознание. При этом судом установлено, что потерпевший получил тяжкое телесное повреждение не от удара подсудимого, а от падения с высоты собственного роста и удара головы об землю", - говорится в сообщении суда.

21 июля 2023 года от полученных травм потерпевший, не приходя в сознание и не выходя из состояния комы, скончался.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области 26 апреля 2024 года осудил подростка по ч.3 ст.106 УК к лишению свободы на 6 лет 8 месяцев.

Однако постановлением апелляционной судебной коллегией от 26 июня этого года ранее вынесенный приговор был изменен.

Действия подростка переквалифицировали с ч.3 ст.106 на ч.1 ст.104 УК (Причинение смерти по неосторожности).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Размер компенсации морального вреда был снижен с 10 млн до 3 млн тенге.

"Вина осужденного в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 104 УК, полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и видеозаписью происшествия", - подчеркнули в суде.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Северо-Казахстанской области присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении двух подростков, обвиняемых в совершении разбоя и убийства. Одного из подсудимых тем не менее признали виновным в краже чужого имущества.