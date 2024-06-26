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"Самого честного полицейского" осудили в Шымкенте

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Полицейский из Шымкента
Азамат Аимбетов. Кадр из видео: Kozachkov offside

Резонансный судебный процесс подошел в концу в Шымкенте. Вынесен приговор "самому честному полицейскому" Азамату Аимбетову по делу о получении взятки, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, бывшего полицейского Азамата Аимбетова приговорили к семи годам колонии. Он был признан виновным в получении взятки.

Суд установил, что страж порядка получил деньги от водителя и его подруги, которых он обещал не привлекать к административной ответственности.

В материалах дела указывается, что свои услуги бывший командир оценил в 700 тысяч тенге.

Во время судебных разбирательств экс-полицейский признал вину частично. Он заявил, что брал взятку, но факт вымогательства и запугивания отрицал.

Сторона защиты бывшего капитана также не согласна с приговором суда. Адвокат планирует подать апелляционную жалобу.

Напомним, в марте этого года в Шымкенте командира роты патрульной полиции задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки через посредников. Уголовное дело было возбуждено Управлением собственной безопасности ДП Шымкента.

С санкции суда Азамат Аимбетов был взят под стражу и помещен в следственный изолятор.

Позже начался суд над полицейским, которого многие называли "самым честным сотрудником правоохранительных органов".

Азамат Аимбетов казахстанцам стал известен после того, как записал видеообращение и пожаловался на начальника МПС Шымкента Мухтара Бухарбаева. Он заявил, что руководитель вынуждал его приобретать ему дорогие вещи. В итоге его начальника осудили на 7 лет лишения свободы за превышение власти или должностных полномочий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124372-samogo-chestnogo-policeyskogo-osudili-v-shymkente/

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