"Вы фильмов насмотрелись?": павлодарка вела себя агрессивно во время обыска

Павлодарка напала с оскорблениями на полицейских, которые пришли в дом с обыском. Стражи порядка до этого задержали ее родственника с наркотиками и отправились по его месту жительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Как следует из приговора суда №2 Павлодара, инцидент произошел в феврале этого года. Сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью приехали с обыском в квартиру, а чуть позже пришла родственница ранее задержанного с наркотиками. 34-летняя женщина стала расспрашивать полицейских о происходящем, но, по ее словам, внятного ответа не получила.

"Спросила у следователя, что происходит, на что он ответил: "Проводится обыск". Далее стал игнорировать и сказал: "Ты кто такая? Иди отсюда, выйди". Ее это задело, на требование показать ордер другой сотрудник сказал: "Вы фильмов насмотрелись? Какой ордер?". Он предложил следователю показать постановление. Следователь показал постановление, она была без очков, без линз и хотела взять его в руки, но тот отдернул документ обратно", - описываются объяснения павлодарки в приговоре суда.

Поведение полицейских женщину возмутило, и она перешла к оскорблениям. Между тем сотрудник, выступивший в суде в качестве потерпевшего, заявил, что дама еще и ударила его по голове и спине.

"Сам ее не бил и не оскорблял. Она вела себя агрессивно, кидалась и выражалась нецензурной бранью. Когда они выходили из квартиры, подсудимая, включив видеозапись в своем телефоне, стала говорить, что сотрудники полиции якобы ударили ее, после чего сама ударила его по голове сзади. Все это было зафиксировано на видеокамеру, так как в этот момент проводились следственные действия", - говорится в приговоре.

Уголовное дело рассмотрели по ч.1 ст.378 УК РК (Оскорбление представителя власти). Женщина вину признала частично. Ей удалось избежать сурового наказания, приговором суда ей назначили 20 часов общественных работ.

Отметим, что по ч.1 ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

А в Алматинской области задержали мужчину, напавшего на полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Страж порядка остановил автомобиль Mercedes-Benz за нарушение правил дорожных разметок, а пассажир машины, по данным полиции, совершил нападение.