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Пьяные девушки разгромили бар в Караганде

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Девушки с кружками пива
Девушки с пивом. Иллюстративное фото: wutwhanfoto / Getty Images

В одном из баров Караганды после его закрытия разбили окна, взломали дверь и даже нанесли телесные повреждения персоналу. Задержаны две молодые горожанки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции УП Караганды "по горячим следам" задержали двух женщин в возрасте 20 и 25 лет, которых подозревают в дебоше в баре.

"По словам свидетелей, в увеселительном заведении они находились до самого его закрытия, употребив энное количество пенного напитка. Затем клиентки вновь решили продолжить празднество: проявив агрессивность, они из хулиганских побуждений взломали входную дверь бара, разбили окна, испортили имущество и нанесли телесные повреждения обслуживающему персоналу", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Ранее в ночном клубе Кокшетау на видео сняли драку посетительниц. Полицейские Акмолинской области расследуют дело о конфликте, в результате которого одну из девушек доставили в больницу с различными травмами.

А в прошлом году в Сети распространилось видео из Алматы, на котором две девушки эмоционально выясняли отношения, а потом начали драться. Пострадавшей поставили диагноз "закрытый перелом носа со смещением", она обратилась в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124198-pyanye-devushki-razgromili-bar-v-karagande/

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