Пьяные девушки разгромили бар в Караганде

В одном из баров Караганды после его закрытия разбили окна, взломали дверь и даже нанесли телесные повреждения персоналу. Задержаны две молодые горожанки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции УП Караганды "по горячим следам" задержали двух женщин в возрасте 20 и 25 лет, которых подозревают в дебоше в баре.

"По словам свидетелей, в увеселительном заведении они находились до самого его закрытия, употребив энное количество пенного напитка. Затем клиентки вновь решили продолжить празднество: проявив агрессивность, они из хулиганских побуждений взломали входную дверь бара, разбили окна, испортили имущество и нанесли телесные повреждения обслуживающему персоналу", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

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