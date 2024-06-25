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О "двойном" мошенничестве предупредили казахстанцев в Нацбанке

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Банковская карточка и смартфон
Покупка через смартфон. Иллюстративное фото: dontree_m/GettyImages

Национальный Банк Казахстана предупредил казахстанцев об участившихся случаях повторного ("двойного") мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за юристов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБ.

Казахстанцев предупредили о "двойном" или повторном мошенничестве.

На первом этапе злоумышленники, представляясь работниками Национального банка или иных государственных и правоохранительных органов, направляют поддельные документы и пытаются завладеть деньгами, предоставляя реквизиты для банковских переводов.

После получения денег они вновь связываются с обманутыми гражданами. На этом этапе мошенники выходят на связь, представляясь юристами, и предлагают доверчивым гражданам помощь по возврату денежных средств, якобы действуя в рамках коллективного иска от всех пострадавших лиц.

При этом для возврата денежных средств злоумышленники просят оплатить "юридические услуги".

После проведения транзакций мошенники перестают выходить на связь.

В Нацбанке напомнили, что их работники не осуществляют аудио и видеозвонки. Также НБ не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

Граждан при поступлении таких звонков попросили прервать разговор. Если кто-то уже столкнулся с таким видом мошенничества, надо обратиться в полицию.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.

Подробнее об упомянутой выше схеме мошенничества можно прочитать тут.

Сегодня представители АО "Казтелерадио" обратились к казахстанцам и предупредили об активизации мошенников, которые пишут и звонят от имени компании.

Напомним, по статистике з апрель, в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тыс. фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Мы писали и о других способах обмана. Например, один из них связан с SIM-картами - злоумышленники звонят гражданам и говорят, что срок действия их карты заканчивается, затем выманивают код доступа в личный кабинет банка.

В другом случае аферисты выдают себя за интернет-провайдеров. Также мошенники начали часто прибегать к использованию искусственного интеллекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123775-o-dvoynom-moshennichestve-predupredili-kazahstancev-v-nacbanke/

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