Дороги проверили ночью в Павлодаре (видео)

В Павлодаре в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" за невыполнение требований по производству дорожных работ оштрафовано ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками дорожно-технической инспекции проведено ночное обследование улично-дорожной сети Павлодара.

"В результате выявлено восемь дефектов, по которым на ТОО возбуждено административное производство за невыполнение требований по производству работ на дорогах. Наложен штраф в размере 10 МРП. Также вручено предписание с актом обследования для устранения недостатков", - проинформировал первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

Страж порядка отметил, что работа по обследованию дорог проводится на постоянной основе.

Добавим, что по ст.631 КоАП РК невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области дорожного движения, влечет штраф на физических лиц в размере 2 МРП (7 384 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 15 МРП (55 380 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Ранее стало известно, что в Павлодарской области отремонтировали четыре участка на трассе Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновск, ведущей к национальному парку. Был установлен 70-метровый трехпролетный мост, а также заменены старые водопропускные трубы, не справлявшиеся с паводком.