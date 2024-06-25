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"Продолжают нарушать": более 30 водителей скутеров наказали в Павлодаре (видео)

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Мопед на дороге в Павлодаре
Скутер в Павлодаре. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре ввели усиленный контроль за дисциплиной малых транспортных средств и за выходные оштрафовали более 30 водителей скутеров и мототранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с наступлением летнего периода вновь стали популярны такие виды транспорта, как скутеры, мопеды и электросамокаты. Полицейскими проводятся разъяснительные беседы с водителями по вопросам безопасного вождения двухколесных транспортных средств и соблюдения ими правил дорожного движения.

"Несмотря на принимаемые меры, водители продолжают нарушать ПДД, что приводит к происшествиям на дороге. В целях предупреждения аварийности мы патрулируем улицы областного центра, где наиболее часто происходят ДТП с участием мототранспорта.

Введен усиленный контроль за дисциплиной водителей малых транспортных средств. Только за выходные дни привлечены к ответственности 30 водителей скутеров, весь транспорт водворен на специальную штрафную стоянку", - рассказал командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

Отмечается, что с начала года наказаны 150 водителей мототранспортов. На штрафную стоянку водворены 100 скутеров.

Полиция Павлодара напоминает пользователям данных средств передвижения об опасности неаккуратного вождения и несоблюдения правил движения на дороге.

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к мопедистам и самокатчикам. Полицейские призвали водителей соблюдать ПДД. С начала года уже более 22 тыс. водителей мопедов и 10 тыс. самокатчиков привлечены к ответственности. Большее количество из них - в Алматы.

А мопедиста, который нарушал ПДД, сняли на видео на дорогах Астаны. На кадрах видно, что он проехал через двойную сплошную и катался "змейкой". В полиции отреагировали на видео с опасной ездой - водителя привлекли к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123355-prodolzhayut-narushat-bolee-30-voditeley-skuterov-nakazali-v-pavlodare-video/

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