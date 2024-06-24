"Получил отказ и начал приставать": астанчанина наказали за выходку на улице
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В Астане мужчину, который домогался женщины на улице, подвергли административному аресту на 15 суток. Произошедшее попало на видео, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.
Видео опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах - мужчина на улице обращается к мимо проходящей женщине, затем начинает трогать ее. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
"Астанинский извращенец предложил девушке услуги такси, но получив отказ, начал приставать к ней", - говорится в описании к ролику.
В департаменте полиции столицы сообщили, что личность мужчины установили и привлекли его к ответственности.
"Решением суда нарушитель подвергнут аресту сроком на 15 суток", - гласит ответ.
Напомним, в сентябре прошлого года в соцсетях появилось видео, снятое студенткой из Семея. Девушка запечатлела на камеру мужчину, которого обвинила в приставании. Вскоре полиция задержала 35-летнего горожанина.
В ноябре студентка столичного медицинского вуза заявила, что к ней приставал один из преподавателей. Полиция начала расследование.
Недавно в МВД рассказывали, будут ли казахстанцев наказывать за приставания на работе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123220-poluchil-otkaz-i-nachal-pristavat-astanchanina-nakazali-za-vyhodku-na-ulice/