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"Искала что-то на газоне": видео с кричащей на улице девушкой объяснили в полиции Астаны

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Девушка и парень в Астане
Девушка в Астане. Скриншот: instagram.com/zhaloby.astana

В соцсетях появилось видео, на котором девушка пытается вырваться от некоего мужчины ночью в Астане. В ДП сообщили, что ее пытались удержать до приезда полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий ролик появился в Instagram-профиле zhaloby.astana. На кадрах - мужчина тащит девушку, которая кричит, пытается отбиться от него и уйти, но безуспешно. Рядом стоят несколько мужчин. Согласно описанию, ситуация произошла в районе Сарыарка в Астане ночью, в 03:15 утра.

В департаменте полиции столицы прокомментировали кадры.

"Поведение девушки, искавшей что-то на газоне, привлекло внимание жителей дома. Неравнодушные граждане попытались удержать ее до приезда полиции. В настоящее время по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП города.

Внимание: видео содержит ненормативную лексику!

Добавим, в апреле в соцсетях появилось видео, на котором к женщине, сидящей на скамейке в Алматы, подходит неизвестный и пытается силой удержать, держа ее за волосы. В полиции сообщили, что он был задержан.

В феврале этого года в Астане мужчина напал на девушку на безлюдной улице и начал душить. Происходящее попало на видео.

Ранее в Сети появился другой ролик, на котором мужчина нападает на женщину в подъезде одного их ЖК в Атырау. По данным полиции, мужчина и женщина состояли в гражданском браке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123214-pytalis-uderzhat-do-priezda-policii-krichashchuyu-na-ulicu-devushku-zasnyali-v-astane/

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