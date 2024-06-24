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"Удар, приведший к потере сознания": инцидент на парковке в Алматы попал на видео

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Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: nito100/Getty Images

В Сети распространяется видео, на котором неизвестный пытается поднять лежащего на земле мужчину без сознания. На видео отреагировали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике alfarabi.news. Как отмечается в посте под видео, инцидент произошел на парковке гостиницы "Казахстан" в Алматы. Сообщается, что молодой парень якобы нанес удар мужчине, в результате чего пострадавший потерял сознание.

На видео отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

"По данному факту проводится проверка. Объективные обстоятельства устанавливаются", — коротко сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

Напомним, осенью прошлого года мужчина умер после одного удара кулаком в области Жетісу.

В Алматы между водителем автобуса и мужчиной случился конфликт, в результате которого водитель общественного транспорта получил ранение.

Также жителя ВКО осудили за то, что он, будучи пьяным, два раза ударил полицейского по лицу. Применение силы в отношении стража порядка привело мужчину к общественным работам и ограничению свободы.

В Кызылорде пассажир автомобиля, также остановленного полицейскими, оскорбил одного из стражей порядка нецензурной бранью и ударил его головой. За такое поведение мужчина был задержан.

Сообщалось также, что в Алматы мужчина набросился с кулаками на охранника в возрасте. Позже в полиции сообщили, что правонарушитель задержан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123058-posle-udara-poteryal-soznanie-incident-na-parkovke-v-almaty-popal-na-video/

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