Повлияло ли дело Бишимбаева на число жалоб на бытовое насилие в Казахстане

В полиции Алматы рассказали, стало ли больше обращений от жертв бытового насилия после суда над осужденным за убийство гражданской жены Бишимбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Айтан Елеусизов ответил на вопрос об увеличении обращений жертв бытового насилия.

"После инцидента больше обращений не стало… так, чтобы катастрофически поменялась статистика. Но с каждым годом виден определенный рост обращений жертв бытового насилия или другого насилия. Это связано с тем, что население больше доверяет правоохранительным органам и сообщает о фактах насилия в отношении них или их знакомых. Либо когда они оказываются свидетелями насилия", - сообщил Елеусизов.

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

13 мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.