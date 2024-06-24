"Что, если муж ударил в первый раз?": в полиции Алматы рассказали, как будут бороться с тиранами
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Представитель ДП Алматы во время брифинга на площадке РСК рассказал, что ждет казахстанцев за пинки, толчки и побои в отношении домочадцев, передает корреспондент NUR.KZ.
"В целом у нас в обществе не принято выносить сор из избы, однако мы совместно с общественными объединениями через СМИ и социальные сети ведем целенаправленную работу о необходимости сразу же сообщать в полицию о фактах насилия.
В свою очередь, полиция с прошлого года перешла с заявительного на выявительный формат. А это значит, что в обществе формируется процесс нетерпимости насилия в семье и неотвратимости наказания за его совершение.
Часто задают вопрос: "Если муж ударил в первый раз?" - Не имеет значения, кто ударил и сколько раз. За любое насилие теперь предусмотрена уголовная ответственность. Бить никого нельзя", - заявил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Айтан Елеусизов.
По его словам, за нанесение телесных повреждений, причинение физической боли, толчки, битье, пинки и бросание предметов в близкого человека по закону грозит уголовная ответственность.
"В настоящее время не нужно заявление от потерпевшего, административное дело возбуждается по факту. При совершении бытового насилия в отношении нарушителя будут выставлены ограничительные предписания в виде запрета на:
- посещение, преследование, розыск потерпевшей стороны, вступление в устные и письменные переговоры;
- приобретение, использование, ношение и хранение огнестрельного и другого вида оружия;
- употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ;
- совместное проживание с потерпевшей стороной в одном жилище.
При нарушении указанных ограничений предусмотрен арест на срок от 5 до 20 суток, после чего нарушитель находится на особом контроле", - рассказал спикер.
При этом, говорит он, суд вправе выселить агрессора из общего жилья, даже если у него нет другого жилья. Также суд может установить меры по оказанию психологической помощи.
В адрес домочадцев запрещено выражаться нецензурно, нельзя допускать оскорбительные приставания, унижения. Запрещено и портить предметы домашнего обихода, а также допускать другое неуважение. За это предусмотрен арест на пять суток, отмечает спикер. При повторном нарушении в течение года арест составит уже 10 суток.
"Исключено понятие "совершение данного правонарушения в жилом доме" - теперь привлекать будут за скандал в любом месте", - говорит Елеусизов.
За повторное нарушение защитного предписания предусмотрен арест на 20 суток.
Напомним, ранее замначальника УМПС рассказал, увеличилось ли количество обращений от жертв бытового насилия после суда над Бишимбаевым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122863-chto-esli-muzh-udaril-v-pervyy-raz-v-policii-almaty-rasskazali-kak-budut-borotsya-s-tiranami/