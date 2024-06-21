Женщина получила 3 года колонии за смерть бывшего мужа в СКО
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В Северо-Казахстанской области с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в убийстве бывшего мужа, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, женщина предстала перед судом по ч.1 ст.99 УК. Было установлено, что она в гостях у родственников после распития спиртных напитков поссорилась со своим бывшим мужем.
"В алкогольном опьянении из личных неприязненных отношений подсудимая задалась прямым умыслом на убийство экс-супруга.
И, воспользовавшись его алкогольным опьянением, когда он не мог оказать должного сопротивления, нанесла ему кухонным ножом в грудную клетку один целенаправленный удар. От полученного ножевого ранения тот скончался на месте", - рассказали в суде.
Присяжные заседатели переквалифицировали обвинение со ст.99 (Убийство) на ст.104 ч.1 (Причинение смерти по неосторожности) УК.
Учитывая обстоятельства совершенного преступления, подсудимая приговорена к 3 годам лишения свободы. Смягчающими обстоятельствами признаны частичное признание вины, отсутствие судимости и положительная характеристика. Отягчающим - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Приговор не вступил в законную силу.
Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
А в соответствии с ч.1 ст.104 УК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121906-zhenshchina-poluchila-3-goda-kolonii-za-smert-byvshego-muzha-v-sko/