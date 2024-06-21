Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жительница Кокшетау попала в больницу после общения с бывшим мужем

Опубликовано:

Мужчина зажал кулак возле девушки
Мужчина и девушка. Иллюстративное фото: cyano66/Getty Images

Жительница Кокшетау попала в больницу с травмами головы. В нанесении побоев полиция подозревает ее бывшего мужа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает департамент полиции Акмолинской области, жительницу Кокшетау госпитализировали в областную больницу 16 июня. Диагноз: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

По информации ведомства, следствием установлено, что телесные повреждения женщине нанес бывший муж потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 37-летний местный житель.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 108-1 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В полиции напомнили, что 15 апреля текущего года глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Изменения вступили в законную силу 16 июня.

Теперь ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью переходит из административной плоскости в уголовную, подчеркивается в сообщении.

В целом, за 5 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 21 уголовное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, в их числе и за нанесение побоев в быту, сообщает полиция Акмолинской области.

Напомним, закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В апреле этого года президент Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Закон вступил в силу 16 июня - на днях мы писали, что изменится для казахстанцев. Прежде всего речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы.

Правоохранители заявляют, что новый закон не только о наказании – за насилие наказывали и раньше, если этого хотела жертва. Новый закон – о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121642-zhitelnica-kokshetau-popala-v-bolnicu-posle-obshcheniya-s-byvshim-muzhem/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.