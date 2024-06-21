Жительница Кокшетау попала в больницу после общения с бывшим мужем

Жительница Кокшетау попала в больницу с травмами головы. В нанесении побоев полиция подозревает ее бывшего мужа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает департамент полиции Акмолинской области, жительницу Кокшетау госпитализировали в областную больницу 16 июня. Диагноз: "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

По информации ведомства, следствием установлено, что телесные повреждения женщине нанес бывший муж потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 37-летний местный житель.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 108-1 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В полиции напомнили, что 15 апреля текущего года глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Изменения вступили в законную силу 16 июня.

Теперь ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью переходит из административной плоскости в уголовную, подчеркивается в сообщении.

В целом, за 5 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 21 уголовное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, в их числе и за нанесение побоев в быту, сообщает полиция Акмолинской области.

Напомним, закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В апреле этого года президент Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Закон вступил в силу 16 июня - на днях мы писали, что изменится для казахстанцев. Прежде всего речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявление жертвы.

Правоохранители заявляют, что новый закон не только о наказании – за насилие наказывали и раньше, если этого хотела жертва. Новый закон – о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту.