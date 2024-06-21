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Угнанное авто нашли за 15 минут в Павлодаре (видео)

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Погоня за угнанным авто в Павлодаре
Погоня за угнанным авто. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре задержание автомобиля через 15 минут после его угона сняли на видео, а подозреваемого в преступлении водворили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стражами правопорядка регулярно проводится мониторинг социальных сетей, посредством которых жители сообщают о правонарушениях, проблемных вопросах, а также выражают слова благодарности стражам правопорядка.

Так, поступило благодарственное письмо сотрудникам батальона патрульной полиции УП Павлодара Адильмурату Бергентай, Фархаду Зайнутдинову, Берику Саханову, Фарузу Кусембекову, Жанибеку Шакирову и Рахиму Ибраеву.

Автор письма отметил, что благодаря грамотным действиям и оперативности полицейских угнанную автомашину быстро нашли.

В ДП рассказали, что 14 июня со двора дома 15 на улице Майры угнали машину. Стражи порядка, оперативно прибыв на вызов, выяснили, что в обеденное время у себя во дворе мужчина припарковал автомобиль Audi 100. Задняя дверь не закрывается на замок, что послужило поводом для совершения преступления.

В городе незамедлительно ввели план "Перехват" для задержания угнанного авто. В течение 15 минут сотрудниками батальона патрульной полиции УП Павлодара подходящее по ориентировке авто было замечено на пересечении улиц Машхура Жусупа и Амангельды. Угнанную автомашину задержали, подозреваемого водворили в ИВС УП Павлодара.

Ранее 33-летнего жителя Алматы задержали по подозрению в угоне автомобилей и квартирных кражах. По версии следствия, он проникал в квартиры, похищал ключи от авто и уезжал на чужих машинах. Задержанного проверяют на причастность к другим возможным эпизодам.

А в Астане момент угона автомобиля Seat Toledо попал на видео. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские вышли на след подозреваемой в преступлении 32-летней жительницы столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121603-ugnannoe-avto-nashli-za-15-minut-v-pavlodare-video/

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