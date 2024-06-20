"Мы были 20 лет вместе": родные погибшего павлодарца встали на сторону осужденного за его смерть

Мужчину обвиняют в смерти друга в Павлодаре. По версии следствия, сантехник набросился на своего приятеля в помещении КСК. Однако подсудимый отрицает этот факт, поддерживают его и потерпевшие, передает корреспондент NUR.KZ.

Потерпевшие и родные обвиняемого говорят, был ли конфликт между друзьями, которые оба работали в КСК сантехниками, точно неизвестно.

По версии следствия, мужчины вместе распивали спиртное. Между ними произошла ссора, один ногами и кулаками забил до смерти другого.

Обернулось это уголовным делом по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Однако поверить в то, что у друзей, которые вместе уже 20 лет, могло дойти до смертельной бойни, никто не может.

"Я бы хотела сказать, мы будем подавать на апелляцию, потому что было плохое расследование. У меня трясется все. Я даже не верю, что это все сделал он", - заявила потерпевшая.

Выказался и подсудимый.

"Ваша честь, я этого преступления не совершал и не мог никак морально, физически его совершить. Потому что мы были 20 лет вместе, проработали и были друзьями. Нас было трое", - отметил подсудимый.

Он уверяет, что в день смерти его друга в КСК был и третий сантехник. Он пришел чуть позже. В деле этот сотрудник значится как свидетель. При этом сам подсудимый произошедшее не помнит, поскольку с другом сильно выпили. Якобы даже встать не могли.

Но прокурор настаивал, что вина доказана. Фактов достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор, он попросил назначить 10 лет лишения свободы.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", - огласил приговор судья Павлодарского городского суда №2.

Потерпевшие и родные обвиняемого объединились и намерены обжаловать приговор суда.

Добавим, что согласно ст.106 ч.3 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.