Акмолинец ответил на звонок и вместе с женой стал обладателем кредита на 7 млн тенге

Житель Косшы согласился на предложение продлить срок действия SIM-карты, продиктовал SMS-код и стал обладателем кредита на сумму свыше 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заявление потерпевшего было зарегистрировано в отделе полиции Косшы 19 июня. Пострадавшим оказался 72-летний местный житель.

По словам пенсионера, мужчина предложил ему продлить обслуживание SIM-карты и попросил продиктовать код из SMS.

"Далее потерпевшему стали поступать звонки от псевдосотрудников банка с ложной информацией о заявке на кредит от его имени, для аннулирования которой мужчине якобы требуется сообщить личный ИИН и ИИН супруги. Выполнив ряд указаний мошенников, мужчина узнал о том, что преступники оформили кредит на него и его супругу. Общая сумма ущерба составила 7 074 000 тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.

"Если вам или вашим близким звонят, представляясь каким-либо сотрудником, и говорят, что истекает срок действия мобильного номера, будьте бдительны - это мошенники", - предупредили в ведомстве.

Под этим предлогом злоумышленники пытаются получить данные для входа в личный кабинет абонента, а также узнают одноразовые коды для проверки. Если им удастся это сделать, преступники настроят переадресацию SMS на свой номер и начнут получать все сообщения, в том числе от разных сервисов и банков. В результате злоумышленники смогут добраться до личного кабинета человека в интернет-банке и украсть оттуда деньги.

"У SIM-карт нет срока действия и их не нужно продлевать. А по всем вопросам, связанным с мобильной связью, связывайтесь с оператором по официальным контактам", - напомнили в ДП региона.

Ранее 63-летняя жительница Актобе лишилась порядка 2 млн тенге после звонка мошенников. Они убедили пенсионерку в том, что нужно продлить срок действия SIM-карты, но сами оформили на женщину кредит.

Также 63-летней жительнице Экибастуза поступил звонок с предупреждением, что истекает срок действия ее SIM-карты. После женщину попросили указать код из сообщения, а следом оформили на нее кредит на сумму около 3 млн тенге.