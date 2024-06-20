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"Рев и шум": полиция Алматы начала рейды из-за "громкого" транспорта

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Мотоцикл без водителя стоит на дороге
Мотоцикл. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция Алматы усилила контроль за владельцами транспорта с прямотоками и резонаторами, установленными на глушителях, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации сайта Polisia.kz, в Алматы теперь тщательно следят за запретом использования шумных глушителей на автотранспорте. По данным полиции, движение на таком транспорте сопровождается ревом, шумом и другими звуками, нарушающими покой людей, а зачастую и "агрессивно".

"Практика свидетельствует, что чаще всего такие нарушения допускаются водителями мопедов и мотоциклов и они особенно активны в ночное время суток. Больше всего страдают жители массива, чьи жилища находятся в непосредственной близости с крупными магистралями города.

В этой связи личный состав строевых подразделений ориентирован на выявление и задержание такого рода транспорта, и принятие мер, в соответствии с законодательством, — сказал начальник управления административной полиции Асхат Кулбаев.

В МВД добавили, что в таких ситуациях к водителям могут применить меры по факту нарушения тишины. Рейды обещают проводить на постоянной основе.

Ранее мы уже писали материал о том, что алматинцы жалуются на шумные мопеды. Тогда в МВД ответили на запрос NUR.KZ о том, какие именно нарушения совершают владельцы такого транспорта.

"Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" внесение изменений в конструкцию транспортного средства (переоборудование) – это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения. Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработанных газов", — сообщили в МВД.

За такое незаконное переоборудование грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей и запрет на эксплуатацию транспортного средства до устранения причины.

Кроме того, водители шумных мопедов нарушают правила тишины. Пунктом 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" определены временные нормы ограничений деятельности, сопровождаемой повышенным шумом:

  • для помещений в жилых зданиях и на территориях жилой застройки – с 22.00 до 9.00 часов утра;
  • развлекательных заведений – с 22.00 до 9.00 часов утра в будние, с 23.00 до 10.00 часов утра – в выходные и праздничные дни", – сообщили в МВД.

За нарушение данных норм предусмотрена ответственность от 5 до 100 месячных расчетных показателей, за повторное совершение в течение года – от 10 до 150 МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121054-voditeley-iz-almaty-mogut-nakazat-za-slishkom-shumnyy-transport/

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