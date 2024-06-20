По 300 тенге за наклеенную листовку с рекламой наркотиков обещали парням в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области полиция задержала двоих парней. Их подозревают в том, что они расклеивали листовки с наводкой на покупку наркотиков, передает NUR.KZ с ссылкой на ДП ВКО.
Как сообщает департамент полиции Восточно-Казахстанской области, молодых людей задержали с поличным.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двух горожан областного центра 21 года и 18 лет, которые расклеивали листовки с QR-кодом, где были указаны электронные адреса для покупки наркотических средств.
По информации полиции, молодые люди рассказали, что нашли объявление в мессенджере, где предлагали расклеить листовки, обещая за каждую штуку оплату в размере 300 тенге. При себе подозреваемые имели 8 объявлений, которые они не успели расклеить.
По факту пропаганды, незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
Напомним, ранее в Костанае полиция установила подозреваемую в рекламе интернет-магазинов по продаже наркотиков. По версии полиции, 34-летняя горожанка наносила рекламу на стены зданий.
В мае в Павлодаре прошел очередной рейд по ликвидации надписей с адресами интернет-магазинов по продаже наркотиков. Места размещения рекламы выявляют там по сообщениям неравнодушных граждан в чат-бот "Теневой герой" в мессенджере Telegram.
Отметим, что по статье 299 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
Те же действия, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей;
- с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов;
- с использованием служебного положения,
- наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121006-po-300-tenge-za-nakleennuyu-listovku-s-reklamoy-narkotikov-obeshchali-parnyam-v-vko/