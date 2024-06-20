По 300 тенге за наклеенную листовку с рекламой наркотиков обещали парням в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полиция задержала двоих парней. Их подозревают в том, что они расклеивали листовки с наводкой на покупку наркотиков, передает NUR.KZ с ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает департамент полиции Восточно-Казахстанской области, молодых людей задержали с поличным.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили двух горожан областного центра 21 года и 18 лет, которые расклеивали листовки с QR-кодом, где были указаны электронные адреса для покупки наркотических средств.

По информации полиции, молодые люди рассказали, что нашли объявление в мессенджере, где предлагали расклеить листовки, обещая за каждую штуку оплату в размере 300 тенге. При себе подозреваемые имели 8 объявлений, которые они не успели расклеить.

По факту пропаганды, незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее в Костанае полиция установила подозреваемую в рекламе интернет-магазинов по продаже наркотиков. По версии полиции, 34-летняя горожанка наносила рекламу на стены зданий.

В мае в Павлодаре прошел очередной рейд по ликвидации надписей с адресами интернет-магазинов по продаже наркотиков. Места размещения рекламы выявляют там по сообщениям неравнодушных граждан в чат-бот "Теневой герой" в мессенджере Telegram.

Отметим, что по статье 299 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей;

с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов;

с использованием служебного положения,

- наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.