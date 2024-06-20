"Дочь не вернешь, а у него маленькие дети": отец погибшей официантки выступил в суде в Уральске

В Уральске перед судом предстал арендатор кафе, в котором произошел взрыв. На судебном заседании были заслушаны показания трех потерпевших и информация от прокурора, передает "Мой город".

На скамье подсудимых оказался 34-летний арендатор кафе "Rizyq". Его обвинили в совершении преступления по ч.3 ст.292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее адвокат подсудимого Тамара Сарсенова просила отпустить ее подзащитного под домашний арест. Но суд в ходатайстве отказал.

Кроме того, адвокат попросила привлечь к ответственности лиц, которые пользовались и заправляли газовый баллон, из-за которого произошел хлопок. Со слов Сарсеновой, свидетели говорили, что газовые баллоны заправляли на автозаправке братья-повары и в помещение занесли их тоже они.

19 июня в суде перед опросом потерпевших прокурор Ерболат Бигалиев сказал, что с места трагедии в больницу госпитализировали семь человек. Тела трех погибших были сильно обуглены, кроме того, у них были травмы.

Бигалиев добавил, что в здании было скопление газа и из-за искры произошел взрыв. Баллоны по 50 литров стояли у входа в гостевой зал.

Подсудимый вину признал частично, он согласился только с тем, что купил и привез газовые баллоны в бытовку. Однако он не согласился с суммами ущерба, предъявленными гражданскими исками.

Опросить пока удалось только трех потерпевших: отца погибшей официантки Мухаметжановой, кассира Габдулову и жену погибшего в кафе отца двоих детей Каржаубаева.

Первым опросили отца 19-летней Маргариты Мухаметжановой. Мужчина рассказал, что его дочь работала официанткой в кафе с 12 дня до 3 часов ночи, а иногда выходила в смену с 9 до 21 часов. В день взрыва девушка сказала своей маме, что попьет чай с коллегами и приедет домой.

"К 3 часам ночи мне позвонили и сказали, что в кафе произошел взрыв и мою дочь найти не могут. Мой сын тоже работал в этом кафе и в тот день он вышел с работы в 11 часов. Я несколько раз делал замечания подсудимому о том, что баллоны не должны стоять у двери. На что он мне ответил, что ничего не будет. Сын мне говорил, что баллоны используют, когда готовят самсу, а потом их уносят. Прошу строго не наказывать подсудимого, мою дочь не вернешь, а у него маленькие дети", - сказал в суде отец погибшей девушки.

Также отец Мухаметжановой добавил, что подсудимый дал их семье 4 млн тенге в качестве помощи. В исковом заявлении мужчина написал, что во время пожара потерялась сумка с золотыми украшениями дочери и ее телефон. Он попросил возместить стоимость этих вещей.

Далее опрашивали вдову Руслана Каржаубаева. По словам женщины, в ночь трагедии ей позвонил друг семьи и сообщил о взрыве в кафе. Она поехала в больницу, где узнала, что с таким именем никто не поступал. Позже друзья сообщили, что тело ее мужа нашли, родственники опознали его.

Вдова говорит, что семью обеспечивал погибший, а теперь она осталась одна с двумя детьми. От подсудимого, как заявила женщина, никакой помощи не было. Она попросила наказать арендатора кафе по все строгости закона, чтобы в следующий раз таких ситуаций не было и никто больше не терял своих близких.

В качестве морального ущерба женщина потребовала 15 млн тенге, а также возместить ущерб в 2 319 420 тенге и погасить расходы за адвоката - 500 тыс. тенге.

Третья потерпевшая Габдулова ранее работала в "Rizyq" официанткой, потом уволилась и вернулась уже в январе 2024 года на должность ночного кассира. В день происшествия она заступила на смену в 9 часов вечера.

"Когда произошел взрыв, я сидела у первого стола, возле намазхана. Потом начался пожар, Ерхан лежал, а Маргарита сидела рядом, она спросила, куда пойдем. Я пошла ползком возле бара, там было окно, потом меня Бекзат позвал наружу. Сказал: "Прыгай в лужу". Я позвала человека на помощь. Он понес меня в машину полиции. Там были и машины скорой помощи, меня отвезли в больницу", - сообщила потерпевшая Габдулова.

По словам кассира, на кухне кафе братья делали заготовки для самсы, но готовили ее в вагончике, который стоял у дороги возле здания кафе, причем до осени 2023 года баллонов в здании не было.

Наказание потерпевшая просила определить на усмотрение судьи. Моральный ущерба девушка оценила в 21,2 млн тенге, а ущерб за лечение и реабилитацию - в 6,2 млн тенге.

Опрос остальных потерпевших перенесли на 3 июля.

Отметим, что по ч.3 ст.292 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, хлопок газа в кафе "Rizyq" на улице Сырыма Датова произошел около двух часов ночи 4 января. От взрыва здание обрушилось, начался пожар. В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон.

На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек.

Позже стали известны имена всех погибших в результате взрыва. Также отец погибшей при взрыве официантки Маргариты Мухаметжановой высказывался о трагедии.