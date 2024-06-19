Жители дома в Актау пожаловались на соседку, которая ходит голой (видео)

В Актау жители дома жалуются на соседку, которая часто ходит голой и пугает соседей, в том числе и детей. Разговоры с ней, а также жалобы в госорганы не дают никакого результата, передает Lada.kz.

Как сообщает местное издание, жильцы дома №155 в 3 микрорайоне Актау пожаловались на свою соседку, которая, как оказалось, уже на протяжении трех лет ходит голая по галерейному дому и своим видом пугает соседей.

При этом разговоры с женщиной и обращения в государственные органы не приносят никакого результата.

Как рассказывает местный житель Арсен Мелкумян, женщина три года ходит по галерейному дому в обнаженном виде, и при этом никак не реагирует на замечания окружающих.

"Раньше с ней все было в порядке, а в последние три года она ходит голая, обнажается то сверху, то снизу. Кроме того, эта женщина ходит под себя: ее тело покрыто экскрементами, которыми измазаны галерея и лестница. Из-за испражнений повсюду летают мухи, запах стоит соответствующий, невозможно ходить. В квартире своей не поддерживает порядок. На это все смотрим не только мы, взрослые, но и наши дети, которые, можно сказать, каждый день получают психологическую травму", — отмечает мужчина.

По словам Арсена Мелкумяна, горе-соседка живет в своем доме одна.

"Однажды я слышал, что, мол, у нее есть дочь. Но мы ее никогда не видели, впрочем, как и других родственников, если они есть. За соседкой никто не ухаживает, не присматривает. Раньше к ней приходили соцработники, но она никого не пускает к себе домой", — отмечает он.

Мужчина уверяет, что возмущенные жильцы дома не раз обращались в госорганы для того, чтобы решить создавшуюся ситуацию. Но проблема пока остается.

"Мы неоднократно обращались к участковому. Он сказал, что не в силах повлиять на соседку, может выписать ей только штраф, который она не оплатит. Буквально вчера были в психдиспансере в 1 микрорайоне вместе с ним. Нам сказали, что женщина психологически стабильна. Как выяснилось, некоторое время назад она была в доме престарелых, но ушла оттуда на второй день. Кроме того, мы обращались в СЭС, соцзащиту, но там ничем помочь не смогли, в облздрав – никакого результата", — сетует Мелкумян.

Между тем в Актауском городском отделе занятости и соцпрограмм сообщили, что уточнят детали о психическом состоянии женщины в психдиспансере.

"Одновременно сегодня мы съездим по адресу места проживания указанной гражданки, после чего дадим дополнительную информацию", — сообщили изданию в ведомстве.

В Актауском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля и вовсе заявили, что рассмотрение вопросов, указанных в жалобе, не входит в компетенцию ведомства.

Внимание: просмотр видео не рекомендуется лицам, не достигшим 18 лет!

Весной прошлого года мы писали, что голый мужчина разгуливал по улице в Павлодаре. Стражам порядка удалось его задержать и привлечь к административной ответственности. Причину своего поступка мужчина не смог объяснить при задержании.

Также ранее жители Талдыкоргана сняли на видео голого мужчину, разгуливающего по городу. В ДП Жетысуской области сообщили, что установили его личность. Им оказался 39-летний местный житель, который при задержании находился в алкогольном опьянении. Горожанина поместили в медвытрезвитель и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Еще один курьезный случай с участием голого человека произошел в августе прошлого года в Жамбылской области. Тогда в Сети появилось видео, где по улицам города бегает голый человек, а за ним — полицейские. Позже в местной полиции сообщили, что на нарушителя был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Аналогичный случай произошел и в Астане. Мужчина пробежался голышом по торгово-развлекательному центру в Астане, а его действия попали на камеру видеонаблюдения. Стражи порядка задержали 28-летнего нарушителя и передали его медработникам.