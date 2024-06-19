Алматинку осудили за сообщение о бомбе в роддоме

Жительницу Алматы осудили за "телефонный терроризм". Она в нетрезвом состоянии позвонила в полицию и сообщила о бомбе в родильном доме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в феврале этого года в экстренную службу города позвонила нетрезвая женщина. Она сообщила, что в одном из родильных домов города заложено взрывное устройство.

"Комиссионный осмотр установил, что сообщение оказалось ложным. Подозреваемую задержали по горячим следам. Приговором суда Медеуского района женщина признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 2,6 лет ограничения свободы", - сказано в сообщении.