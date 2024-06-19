Казахстанец нарушил запрет на преследование бывшей жены и оказался за решеткой

Жителю области Абай назначали арест на 20 суток за скандал с бывшей женой, на преследование и посещение которой ранее ему установили запрет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.669 КоАП РК, рассмотрел суд района Аксуат области Абай.

Выяснилось, что ранее суд установил особые требования к поведению мужчины, а именно запрет употреблять алкогольные напитки, разыскивать, преследовать, посещать бывшую супругу вопреки ее воле, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами.

"Однако правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время устроил скандал, в ходе которого допустил нецензурную брань в адрес бывшей супруги", - установил суд.

Постановлением суда мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток.

Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.669 КоАП РК нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест на 20 суток.

Ранее в Атырау вынесли приговор экс-акиму Макатского района Ринату Ибрагимову, которого обвиняли в избиении бывшей жены. По версии следствия, он умышленно причинил женщине, находящейся от него в материальной или иной зависимости, средней тяжести вред здоровью.