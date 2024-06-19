"Занимались покровительством": о фактах коррупции заявила прокуратура Павлодарской области

В Павлодарской области выявили системные нарушения коррупционного характера в согласовании опасных объектов и расследовании несчастных случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, под председательством прокурора Павлодарской области Берика Жуйриктаева состоялось заседание Координационного совета по вопросам промышленной безопасности и производственного травматизма.

В заседании приняли участие руководители градообразующих предприятий региона. На нем обсуждались меры по решению проблем промышленной безопасности и производственного травматизма.

Заседанию предшествовали результаты надзорной деятельности. По информации прокуратуры, были вскрыты системные нарушения, в том числе коррупционного характера.

"Департаментом промышленной безопасности неправомерно согласовывались проекты в нефтехимической, горнодобывающей отраслях, в отдельных случаях имело место бездействие по незаконно функционирующим опасным объектам", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Также в надзорном органе добавили, что управлением труда некачественно проводились расследования несчастных случаев.

"Заводы, на которых произошли такие случаи, в последующем оставались вне контроля. Госинспекторы промышленной безопасности зачастую занимались покровительством поднадзорных субъектов", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

По доказанным фактам прокурорами были инициированы досудебные расследования, в том числе по таким статьям Уголовного кодекса, как получение взятки и халатность. Одно должностное лицо уже осудили на три года лишения свободы.

"Между тем органами полиции за 3 года из 63 уголовных дел по ст.156 УК (Нарушение правил охраны труда) в суд направлено лишь 2, что свидетельствует о низкой эффективности проводимой работы", - подчеркнули в прокуратуре Павлодарской области.

По итогам обсуждения в решение Координационного совета заложили комплекс совместных мер по улучшению ситуации в рассматриваемых сферах, а также принятию мер прокурорского надзора.

Ранее в Павлодаре суд вынес приговор за получение взятки в значительном размере главе одного из отделов Комитета промышленной безопасности МЧС. Чиновнику назначили 3 года лишения свободы.

Также был вынесен приговор в отношении руководителя отдела охраны труда и безопасности Управления государственной инспекции труда Атырауской области. Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки в значительном размере и покушении на хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.