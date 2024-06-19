Найденные миллионы по делу о хищении в отношении главы Жилслужбы Петропавловска показали в Антикоре

На брифинге в Антикоре сообщили о начатом уголовном деле в отношении главы жилищной службы Петропавловска, которого подозревают в хищении бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, в Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Жилищная служба города Петропавловска".

Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств по предварительному сговору с предпринимателем в размере 7,5 млн тенге. Они были выделены на текущий ремонт систем отопления и водоснабжения жилых домов. Расследование продолжается.

В агентстве показали оперативное видео по делу с обнаружением похищенных средств.

Напомним, 14 июня Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. Он доложил, что с начала года зарегистрировано 947 коррупционных преступлений, изобличено 660 лиц, из которых 104 – руководители различного уровня.

Ранее сообщалось, что сфера строительства автомобильных дорог будет подвержена анализу на коррупционные риски. А ущерб за последние несколько лет уже составил миллиарды тенге.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается:

штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;

либо ограничением свободы на срок до 3 лет;

либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается:

штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;

либо ограничением свободы на срок до 4 лет;

либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.