Мужчина обокрал донерную и чебуречную на 300 тыс. тенге в Караганде
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В Караганде задержан подозреваемый в краже из заведений общепита. По версии полиции, он украл деньги из донерной и оборудование из чебуречной, передает Polisia.kz.
Как сообщается на официальном медиапортале МВД, сотрудники Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды по горячим следам по подозрению в краже задержали 33-летнего жителя города. В ночное время злоумышленник, отжав пластиковое окно, проник в донерную, где похитил 150 тысяч тенге.
Подозреваемый дал признательные показания.
Кроме того, добавляет ведомство, полицейские установили причастность задержанного к хищению кассового аппарата с деньгами и мобильного телефона из другого заведения общепита – чебуречной. Сумма ущерба составила 185 тысяч тенге.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Ранее стало известно о вынесении приговора по громкому делу о краже из ювелирного магазина в Акмолинской области, ущерб по которому составил 71,4 млн тенге. Мужчинам назначили 7 и 6 лет лишения свободы. Также с них в пользу потерпевшего взыскан непогашенный материальный ущерб на сумму 30,6 млн тенге.
Напомним, в конце мая в Астане также произошло хищение ювелирных изделий. Их сдали в ломбард, выручив миллион тенге.
Также на территории столицы 18 июня задержали подозреваемых в краже телевизоров из заведения. Двое мужчин вынесли телевизоры на 3 млн тенге, и сдали краденое в ломбард.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120175-muzhchina-obokral-donernuyu-i-cheburechnuyu-na-300-tys-tenge-v-karagande/