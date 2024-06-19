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Мужчина обокрал донерную и чебуречную на 300 тыс. тенге в Караганде

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Деньги в наручниках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Караганде задержан подозреваемый в краже из заведений общепита. По версии полиции, он украл деньги из донерной и оборудование из чебуречной, передает Polisia.kz.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД, сотрудники Юго-Восточного отдела полиции УП города Караганды по горячим следам по подозрению в краже задержали 33-летнего жителя города. В ночное время злоумышленник, отжав пластиковое окно, проник в донерную, где похитил 150 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания.

Кроме того, добавляет ведомство, полицейские установили причастность задержанного к хищению кассового аппарата с деньгами и мобильного телефона из другого заведения общепита – чебуречной. Сумма ущерба составила 185 тысяч тенге.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее стало известно о вынесении приговора по громкому делу о краже из ювелирного магазина в Акмолинской области, ущерб по которому составил 71,4 млн тенге. Мужчинам назначили 7 и 6 лет лишения свободы. Также с них в пользу потерпевшего взыскан непогашенный материальный ущерб на сумму 30,6 млн тенге.

Напомним, в конце мая в Астане также произошло хищение ювелирных изделий. Их сдали в ломбард, выручив миллион тенге.

Также на территории столицы 18 июня задержали подозреваемых в краже телевизоров из заведения. Двое мужчин вынесли телевизоры на 3 млн тенге, и сдали краденое в ломбард.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120175-muzhchina-obokral-donernuyu-i-cheburechnuyu-na-300-tys-tenge-v-karagande/

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