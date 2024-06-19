"Мужа забрали, когда он был в гостях": более двух лет ждут суда подозреваемые в Павлодаре

Более двух лет ждут разбирательства в суде подозреваемые в скотокрадстве в Павлодаре. По словам супруги одного из мужчин, ее мужа задержали еще в 2022 году, но с тех пор так и нет итогового обвинения, передает "Ирбис TV".

Супруга одного из подозреваемых уже третий год ждет возвращения мужа домой. Сами они из области Абай, а в 2022 году ее супруг приехал в Павлодар в гости. В итоге он оказался в СИЗО по подозрению в скотокрадстве.

"Моего мужа забрали из квартиры в Павлодаре, когда он был в гостях у своего сына. Тогда у него нога была сломана, ходил на костылях. Его обвинили в скотокрадстве, совершенном в Павлодарской области. И вот он до сих пор сидит, уже два года и два месяца. За это время не нашли ни свидетелей, ни потерпевших, ни вещественных доказательств", - поделилась женщина.

По ее словам, два года ее муж и еще несколько человек ждут завершения следствия по уголовному делу, но при этом доказательств и заявлений от потерпевших нет.

Требования поставить точку в деле задержанные озвучивали еще годом ранее. В YouTube один из подозреваемых публиковал видеообращение.

"Все мои жалобы перенаправляются в органы, действия которых я обжалую. А именно в следственное управление ДП Павлодарской области, а уже со следственного управления приходила отписка - ведется следствие. Налицо круговая порука на региональном уровне. Никто, ни прокуратура, ни УСБ, ни суд не разбираются и не вникают в суть дела", - заявил подозреваемый в своем обращении.

"По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящий момент уголовное дело передано для ознакомления участникам процесса. Другая какая-либо информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщил начальник отдела следственного управления ДП Павлодарской области Дамир Ертагаев.

Напомним, в апреле 2022 года МВД сообщило о задержании в Павлодарской области четырех подозреваемых в скотокрадстве. Как заявили правоохранители, задержание провели при перегоне 40 похищенных лошадей вблизи участка Жакабай в Майском районе. Началось досудебное расследование по ч.4 ст.188-1 УК РК (Скотокрадство).

Отметим, что по ч.4 ст.188-1 УК РК скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, совершенное: преступной группой; в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.