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Пьяный казахстанец разбил окно лопатой и разгромил кафе в ВКО

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Кафе
Кафе. Иллюстративное фото: pixabay.com

В январе житель города Алтай повредил имущество кафе и магазина мебели более чем на 2 млн тенге. Решением суда его приговорили к ограничению свободы, сообщает пресс-служба суда района Алтай.

Как сообщает пресс-служба суда, уголовное дело в отношении гражданина Д. возбудили по ст. 202 части 1 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб).

Судом установлено, что в январе 2024 года в вечернее время гр. Д., в состоянии алкогольного опьянения, находясь у входа в кафе города Алтай, лопатой разбил окно на первом этаже и незаконно проник в помещение кухни, где повредил имущество кафе (бытовую технику, мебель, пивное оборудование и пр.). Затем, поднявшись на второй этаж здания, где расположено помещение мебельного магазина, выбил дверь, повредил кухонные гарнитуры, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму 2 006 500 тенге.

Вина гр. Д. доказана заключением эксперта, видеозаписями с камер наблюдения кафе и магазина, признательными показаниями подсудимого, сообщает пресс-служба суда.

как пояснили в пресс-службе, данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал признание вины, частичное возмещение ущерба. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля. Приговор вступил в законную силу.

В марте мы рассказывали, как жительница Кызылорды устроила погром в больнице, повредив имущество в операционном отделе. Горожанку признали виновной и оштрафовали.

А в январе на видео попало избиение девушки в кафе Шымкента. Сотрудницу заведения избили прямо во время смены.

Также недавно, после жестокой драки в кафе в Семее, в результате которой молодой человек получил серьезные травмы, полицейские в области Абай взяли на особый контроль все увеселительные заведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120058-pyanyy-kazahstanec-razbil-okno-lopatoy-i-razgromil-kafe-v-vko/

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